Crisi: incarico a Draghi, che accetta con riserva.

"Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professor Mario Draghi al quale ha conferito l'incarico. Il prof Draghi si è riservato di accettare". Questa la dichiarazione del Quirinale letta dal segretario generale Ugo Zampetti rilasciata dopo un'ora e dieci di colloquio tra Mattarella e Draghi.

Le sfide, hadichiarato l'ex governatore della Bce, sono "vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese". Riferimento poi alle risorse straordinarie dell'Ue. "Abbiamo la possibilità" - ha proseguito - di operare "con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale". Draghi si è poi detto fiducioso che dal confronto con le forze politiche emergerà una risposta responsabile. L'incarico all'ex governatore Bce arriva dopo il fallimento del mandato al presidente della Camera Fico e del naufragio del Conte ter. E i mercati finanziari festeggiano



"Non voteremo l'esecutivo tecnico", ufficializza il capo politico M5s, Vito Crimi. Ma si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per la Meloni (FdI) è "meglio il voto", Salvini avverte: "Il problema non è il nome, ma che cosa vuole fare e con chi". Cauta Forza Italia. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti: "Si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda". E annuncia un incontro con il Movimento 5 Stelle e Leu". Dello stesso avviso il ministro Roberto Speranza secondo cui "è importante che le forze politiche che hanno lavorato bene assieme negli ultimi mesi - Leu, Pd e M5S - affrontino in queste ore in modo coordinato la crisi politica in corso".

