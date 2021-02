Crisi: Mattarella convoca Draghi

La crisi sanitaria ed economica "richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente della Camera Fico che gli ha confermato l'impossibilità, "allo stato attuale, di dare vita alla maggioranza". Mattarella ha subito deciso di convocare Mario Draghi per domani alle 12. L'alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell'incertezza, ha detto il capo dello Stato.

