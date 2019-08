Crisi, Mattarella: "Nuove consultazioni da martedì"

E' la decisione del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che si è pronunciato al termine del primo giro di consultazioni. Invocando tempi brevi per la soluzione della crisi dichiara: "Sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni. Il ricorso agli elettori è necessario se il parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza di governo". E fissa così il nuovo termine temporale: "Svolgerò nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e assumere le decisioni necessarie"