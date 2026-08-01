SCONTRO DIPLOMATICO Crisi migratoria a Ceuta: almeno 57 morti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna La commissione europea ha chiesto all'Italia di chiarire quale sia la minaccia concreta per la sicurezza nazionale.

Crisi migratoria a Ceuta: almeno 57 morti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna.

L'Italia reintroduce per un mese i controlli di frontiera sui cittadini extraeuropei in arrivo dalla Spagna. Le verifiche saranno effettuate dalla polizia nei porti e negli aeroporti e, secondo il Viminale, saranno "mirate e selettive". Nessun cambiamento è previsto per i cittadini spagnoli ed europei né per chi viaggia dall'Italia verso il Paese iberico.

La decisione arriva dopo l'assalto di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove almeno 57 persone sono morte. Madrid ha parlato di un'operazione organizzata dalle mafie e ha riferito che, su circa 60mila arrivi, 50mila persone sarebbero già tornate indietro. Il governo italiano teme però che la crisi possa favorire l'apertura di una nuova rotta via mare verso l'Italia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che la misura serve a "tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni". Il provvedimento è stato disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e sarà mantenuto, assicura il governo, solo per il tempo necessario, cercando di limitare i disagi durante l'esodo estivo.

La scelta ha aperto uno scontro diplomatico con Madrid. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ricordato che "solidarietà ed empatia sono opzionali, il rispetto per i Trattati Ue no", sottolineando come negli ultimi anni l'Italia sia stata il principale punto di ingresso nell'Unione per i migranti irregolari.

Fredda anche la reazione di Bruxelles. La Commissione europea ha definito "inaccettabile" la situazione a Ceuta, ma ha precisato che non risultano flussi diretti verso altri Paesi e ha chiesto all'Italia di chiarire quale sia la minaccia concreta per la sicurezza nazionale.

La misura è stata criticata dalle opposizioni, che accusano il governo di alimentare paura e propaganda. La vicenda è seguita anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre l'Unione europea prepara nuove riunioni per coordinare la risposta alla crisi e sostenere la Spagna nel controllo delle frontiere esterne.

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