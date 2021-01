Crisi: "Rafforziamo la maggioranza" Conte sale al Quirinale

Crisi: "Rafforziamo la maggioranza" Conte sale al Quirinale.

Un lungo vertice di maggioranza, poi l'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella. Il giorno dopo la fiducia con 156 voti al Senato, il premier Conte conferma, con M5s, Pd e Leu, la strada del rafforzamento della maggioranza per siglare un 'patto di legislatura'. Resta il problema dei numeri. Da Iv, mentre Renzi parla di un 'Conte dimezzato', il senatore Comincini annuncia che non andrà all'opposizione, mentre non lascerà la senatrice Conzatti. Vertice anche del centrodestra, che si rivolge al Colle: 'Situazione insostenibile'.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

l centrodestra insiste sul voto perchè vede un "Paese ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio". Domani pomeriggio i leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia saranno ricevuti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo rende noto un comunicato congiunto.



I più letti della settimana: