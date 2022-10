ITALIA Crolla Aula Magna Università di Cagliari, nessun ferito [fotogallery] Sindaco "Dobbiamo ringraziare che questo crollo è avvenuto a tarda sera quando le lezioni erano già concluse"

E' crollata ieri a tarda sera l'Aula Magna della Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari. Vista l'ora del cedimento, nessuno è rimasto coinvolto nel crollo, ma fino a poche ore prima nell'edificio si erano tenute le lezioni. "Non c'è stato nessun segnale che facesse presagire quanto accaduto", ha detto il rettore dell'ateneo, Francesco Mola. I vigili del fuoco stanno mettendo l'area in sicurezza, poi si cercherà di capire quali siano le cause di quanto accaduto.

L'edificio è collassato su sé stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un'altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l'asilo della Facoltà. "Bisogna capire le cause prima di arrivare ad ogni ipotetica conclusione - ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - facciamo tanti controlli sugli edifici e nonostante questo non sono mai sufficienti: oggi dobbiamo ringraziare che questo crollo è avvenuto a tarda sera quando le lezioni erano già concluse". Nel frattempo il collettivo studentesco 'Reset Unica' ha annunciato sui social, per le 10.30 di oggi, una manifestazione di protesta in Rettorato.



