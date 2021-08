Crolla palazzina a Torino, si cerca tra le macerie

Le immagini del Vigili del fuoco

Crollo parziale di una palazzina di due piani, poco prima delle 9, in strada del Bramafame alla periferia di Torino. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie.Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un'esplosione prima del crollo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, con le squadre Usar e i cinofili. Presente anche il nucleo Nbcr per controllare eventuali fughe di gas. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno ancora cercando due persone, rimaste sepolte sotto le macerie: una è stata individuata e sono in corso le operazioni di recupero.