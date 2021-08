CRONACA Crolla palazzina a Torino, trovato senza vita bimbo di 4 anni

È stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo parziale di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie, assieme ad altre persone, poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un'esplosione prima del crollo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, con le squadre Usar e i cinofili. Presente anche il nucleo Nbcr per controllare eventuali fughe di gas.

