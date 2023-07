Crolla palazzina a Torre del Greco: 3 persone estratte vive

Crolla palazzina a Torre del Greco: 3 persone estratte vive.

Una palazzina di tre piani è crollata in centro a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie, nessuna in pericolo di vita, e non risultano dispersi. In due erano usciti poco prima del cedimento. I vigili del fuoco hanno evacuato alcune palazzine adiacenti, gli sfollati sarebbero una trentina. "Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva", dicono alcuni residenti del centro. La premier Meloni ha espresso vicinanza. Vigili del fuoco al lavoro anche in assenza di segnalazione di dispersi. Esclusa nella notte la presenza di passanti coinvolti lungo la strada. Prosegue messa in sicurezza edifici.

