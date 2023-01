Crolla parte copertura palazzo Leopardi a Osimo, intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo, in provincia di Ancona, per un crollo parziale della copertura di Palazzo Leopardi. Sul posto la squadra di Osimo e il funzionario tecnico della sede centrale di Ancona. È stati inibito l'uso dell'appartamento sottostante al momento non utilizzato. Non si segnalano persone coinvolte.

