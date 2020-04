Crolla ponte a Massa Carrara, ferito conducente di un furgone

Questa mattina è crollato un ponte in località Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70, dunque al confine tra Toscana e Liguria. Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo. E ci sarebbe un ferito, trasportato in codice giallo all'ospedale. Un altro autista sempre di un furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc.

L'edizione locale de lanazione.it lo definisce "un'infrastruttura famosa per le polemiche degli ultimi mesi, dopo che gli automobilisti avevano notato una serie di crepe". Ci sarebbe stato un forte boato - viene descritto - e poi le campate del ponte sono finite giù. Immediato l'allarme e l'arrivo di vigili del fuoco, 118, forze dell'ordine. Paura tra la gente, in tantissimi si sono subito riversati nei pressi del ponte. Le persone del posto parlano anche di un forte odore di gas. Il ponte collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra In particolare, il ponte collega la località Caprigliola con Albiano Magra.

La pagina web iltirreno.it aggiunge che "lo scarso traffico dovuto all'emergenza coronavirus ha evitato che fossero coinvolti molti altri veicoli". Precisa inoltre che è rimasto ferito ad una gamba il conducente di un corriere "Bartolini", portato in elicottero all'ospedale di Cisanello. L'autista del furgone della "Tim", invece, è riuscito a mettersi in salvo.