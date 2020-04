Crolla ponte a Massa Carrara, ferito conducente di un furgone

Questa mattina è crollato un ponte in località Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70, dunque al confine tra Toscana e Liguria. "Ho inviato ben tre lettere all'Anas negli ultimi mesi per segnalare criticità sulla stabilità del ponte ora crollato". Così il sindaco di Aulla Roberto Valettini dopo il cedimento del ponte fra le due sponde del fiume Magra, Santo Stefano Magra (La Spezia) e Albiano Magra, frazione di Aulla (Massa Carrara). Due furgoni finiti sul letto del fiume, rimasti sulla carreggiata collassata. Ferito in codice giallo il conducente di uno dei due. L'altro autista sarebbe illeso, a parte lo choc. La ministra De Micheli ha chiesto una relazione all'Anas.

Intanto la procura di Massa Carrara ha posto sotto sequestro l'area dove è crollato il ponte di Albiano Magra. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, di concerto con la procura, per risalire alle cause dell'evento. L'area è stata circoscritta e la viabilità è stata temporaneamente interrotta del tutto. La procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per ora senza ipotesi di reato né indagati.

