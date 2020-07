Crolla una galleria nell'ex miniera di Perticara, due famiglie evacuate

La scorsa notte una grossa voragine di oltre cinque metri di profondità si è aperta nell'ex miniera di Perticara a Novafeltria a causa del crollo di una galleria. Non si registrano vittime ma, per precauzione, sono state evacuate 10 persone che vivono nei pressi della zona. Sul posto sono intervenuti, riporta il Resto del Carlino, i Vigili del Fuoco, tecnici del Comune, del Genio Civile, i carabinieri e il sindaco Stefano Zanchini. Ancora in corso i lavori per mettere in sicurezza la zona.

Il cedimento è stato ripreso in un video pubblicato sul gruppo "Sei di Perticara se..." (clicca per vederlo).