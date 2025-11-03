TV LIVE ·
Crollo ai Fori Imperiali, il prefetto di Roma: "L'operaio intrappolato è vivo"

Giannini riferisce che risponde ai soccorritori, ma le operazioni sono lunghe e complesse. Si indaga per disastro colposo

di Francesca Biliotti
3 nov 2025

A pochi passi dal Colosseo, su via dei Fori Imperiali, due i crolli che hanno interessato la Torre dei Conti, oggetto di lavori di ristrutturazione: alle 11.30 e poco prima delle 13. Nove gli operai rimasti coinvolti. E' il momento del secondo crollo per la Tor de' Conti, come la chiamano i romani, edificio medioevale eretto nel IX secolo e che delimita via Cavour, la zona della Suburra, dai Fori Imperiali e dal Colosseo, dove tra un paio di giorni verrà inaugurata la nuova fermata della metro C, coi lavori durati anni. Grazie ai fondi Pnrr era iniziata la ristrutturazione della torre, che però ha parzialmente ceduto: dei nove operai che in quel momento si trovavano all'interno, quattro sono stati coinvolti dal crollo. Due sono usciti illesi, un altro in codice rosso è stato trasportato all'ospedale San Giovanni, mentre il quarto è rimasto intrappolato sotto le macerie. Ore di attesa, mentre sul posto sono arrivati il sindaco di Roma Gualtieri, il ministro della Cultura Giuli, le unità speciali di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia, oltre che Protezione Civile e unità cinofile. Poi il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha voluto parlare alla stampa. Si indaga per disastro colposo, ogni operazione di soccorso è estremamente delicata e difficile proprio a causa della fragilità della torre.

Nel video l'intervista a Lamberto Giannini, prefetto di Roma




