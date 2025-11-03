Crollo ai Fori Imperiali, operaio ferito gravemente, un altro ancora intrappolato - VIDEO

Momenti di paura nel cuore di Roma, dove nel pomeriggio una porzione della Torre dei Conti — storico edificio attualmente in restauro, a largo Corrado Ricci, nei pressi dei Fori Imperiali — è improvvisamente crollata. Alle 11.30, il primo cedimento che ha travolto gli operai al lavoro. Un uomo di 64 anni è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato in codice rosso all’ospedale con un grave trauma cranico. Un altro operaio, secondo le prime informazioni, è ancora intrappolato ma cosciente: i vigili del fuoco stanno tentando di raggiungerlo, ma le operazioni di soccorso restano estremamente complesse a causa dell’instabilità della struttura.

Intorno alle 13, poi, un nuovo cedimento, sotto gli occhi dei soccorsi e delle forze dell'ordine già sul posto a causa del primo crollo. Le immagini che pubblichiamo, mostrano che alcuni operai riescono ad uscire da una finestra verso il braccio meccanico dei soccorsi pochi istanti prima del crollo.



Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato che “la priorità assoluta è salvare la vita dell’uomo ancora bloccato, ma l’intervento è difficile e rischioso”. Un vigile del fuoco ha riportato irritazioni agli occhi dopo il secondo crollo ed è stato portato all’Oftalmico, mentre altri due operai hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con autoscale e nuclei specializzati, mentre carabinieri e tecnici della Asl hanno isolato l’area.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose, disponendo accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso “vicinanza all’operaio gravemente ferito e a tutti i lavoratori coinvolti”, ringraziando i soccorritori “per il lavoro incessante in una situazione tanto delicata”.







