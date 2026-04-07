POLITICA ITALIA Crosetto: "Caso Sigonella, ho applicato accordi in vigore da oltre 70 anni" Il ministro della Difesa ha spiegato al Parlamento perché ha negato l'atterraggio a bombardieri statunitensi

“Ho fatto solo una domanda alle nostre forze armate, stiamo facendo qualcosa di diverso da oltre 70 anni in qua?”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nello spiegare al Parlamento perché il governo ha negato l'atterraggio a bombardieri statunitensi nella base militare di Sigonella, in Sicilia. La risposta è stata no, ci sono accordi precisi cui fare riferimento, per capire quello che si può o non si può fare, e nessun governo, ha tenuto a precisare Crosetto, ha mai fatto eccezione a questo. Non è stato un gesto da eroi, ha poi aggiunto, prendendosi applausi, né bisogna essere coraggiosi.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Guido Crosetto, ministro della Difesa

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