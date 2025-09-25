Crosetto sulla Global Sumud Flotilla: "Situazione preoccupante"

Il ministro della Difesa Crosetto riferisce urgentemente al Parlamento dopo l'attacco alla spedizione umanitaria, e parla di clima preoccupante. Ha ricostruito quanto accaduto al largo di Creta, quando uno sciame di droni ha attaccato la Global Sumud Flotilla, con spray urticanti e bombe sonore, hanno riferito i naviganti. “Un attacco non rivendicato”, puntualizza Crosetto, che in ogni caso ha inviato una fregata della Marina Militare italiana, sostituita poi da un'altra, per eventuale soccorsi e assistenza. La Flotilla comunque rifiuta la mediazione proposta, ossia portare gli aiuti via Cipro.

Nel video gli interventi alla Camera di Guido Crosetto, ministro della Difesa, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico







