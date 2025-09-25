POLITICA ITALIA Crosetto sulla Global Sumud Flotilla: "Situazione preoccupante" Per il ministro della Difesa l'Italia non può garantire sicurezza se si entra nelle acque di un altro Stato

Il ministro della Difesa Crosetto riferisce urgentemente al Parlamento dopo l'attacco alla spedizione umanitaria, e parla di clima preoccupante. Ha ricostruito quanto accaduto al largo di Creta, quando uno sciame di droni ha attaccato la Global Sumud Flotilla, con spray urticanti e bombe sonore, hanno riferito i naviganti. “Un attacco non rivendicato”, puntualizza Crosetto, che in ogni caso ha inviato una fregata della Marina Militare italiana, sostituita poi da un'altra, per eventuale soccorsi e assistenza. La Flotilla comunque rifiuta la mediazione proposta, ossia portare gli aiuti via Cipro.

Nel video gli interventi alla Camera di Guido Crosetto, ministro della Difesa, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

