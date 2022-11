Csm: Parlamento convocato 13/12 per elezione 10 componenti

In Italia il Parlamento in seduta comune è convocato il 13 dicembre alle 16.00 per l'elezione dei 10 componenti del Consiglio superiore di magistratura. Lo ha riferito in Aula la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone.

