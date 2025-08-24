Cucciolo di fenicottero salvato a Gatteo Mare dopo la tempesta

Un piccolo di fenicottero è stato soccorso sulla spiaggia di Gatteo Mare (Forlì-Cesena), dopo la violenta tempesta che ha colpito la costa romagnola nella notte. A trovarlo e prendersene cura sono stati i titolari del Bagno Alvaro, che hanno raccontato l’episodio sui social.

“Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo”, spiegano. Nel breve tempo trascorso insieme, il fenicotterino è riuscito a conquistare tutti: “Era già diventato dei nostri, così dolce. Vabbè, meglio così. Prima o poi ci passerà sopra le nostre teste e ci ringrazierà”, aggiungono i gestori dello stabilimento balneare.











