Cucciolo di meticcio cade da dirupo, salvato dai Vigili del fuoco di Novafeltria

Salvataggio di un cane che era caduto in un dirupo in Valmarecchia, sotto alla torre di Saiano. Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, insieme al nucleo SAF (speleo alpino fluviale) della centrale di Rimini, hanno tratto in salvo un cane meticcio mediante manovre su corda, un vigile del fuoco si è calato con una corda ed ha recuperato il cagnolino. Un "gioco" di squadra che ha permesso di riconsegnare il cucciolo al padrone dopo circa un paio d' ore di lavoro.