ENOGASTRONOMIA Cucina, Rimini ha una nuova stella Michelin Chef Jacopo Ticchi della Trattoria Da Lucio ha ricevuto l'ambito riconoscimento della guida enogastronomica. Stella confermata per i ristoranti riminesi Abocar Due Cucine e Guido e per il Piastrino di Pennabilli

La città di Rimini ha una nuova stella Michelin. È la Trattoria Da Lucio dello chef Jacopo Ticchi, che non ha tradito le aspettative della vigilia. La sua è l'unica nuova stella in Romagna. Allargandosi in Regione riconoscimento anche per Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo del Cavallino di Maranello a Modena. Dalle Marche entra nella selezione stellata Casa Bertini a Recanati (Macerata).

I nomi della guida 2026 sono stati svelati con cerimonia ufficiale a Parma. Confermata la stella per i ristoranti riminesi Abocar Due Cucine e Guido e per Il Piastrino di Pennabilli. Conferma anche per il ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte e Andreina a Loreto.

