RICCIONE Cultura del dono: AIDO e Aquafan insieme per "La Catena della Vita" Una festa per ringraziare il "sì" dei donatori. La Presidente AIDO Alta Valmarecchia, Lia Blatti ha festeggiato il suo "compleanno di rinascita": 11 anni dal trapianto di rene che le ha salvato la vita

Un maxi rito collettivo per celebrare un gesto di vita. In centinaia all'Aquafan di Riccione stretti in una catena umana per sensibilizzare sull'importanza di dire ‘sì’ alla donazione di organi, tessuti, cellule. Iniziativa in collaborazione con AIDO e il Centro Regionale Trapianti. Un messaggio potente per promuovere la cultura del dono e veicolato soprattutto ai giovani, in una domenica d'estate spensierata, da chi come Lia Blatti è tornata alla vita, esattamente 11 anni fa, grazie ad un trapianto di rene. Un compleanno di rinascita tutto da festeggiare. "Abbiamo fatto questa bellissima catena umana, - dice la Presidente AIDO Alta Valmarecchia - è stato un abbraccio grandissimo per tutte quelle persone che hanno donato gli organi. Grazie a queste persone la vita di molti rinasce, però bisogna sempre parlarne".

Sul palco della piscina delle onde, la presidente AIDO Emilia-Romagna Alessandra Luppi ha ricordato che in Italia sono 8mila le persone che attendono un organo per poter vivere meglio o tornare a vivere. "Questo dipende da noi, - sottolinea Luppi - dalla nostra scelta e dal nostro dire sì. In questa giornata di festa e di divertimento, come giusto che sia in questo parco, c'è anche un momento dedicato al pensiero, al ricordo e all'attenzione per gli altri".

Anelli preziosi di questa “Catena della Vita”, i familiari di persone scomparse che hanno scelto, con coraggio, di donare. L'esempio della sammarinese Emanuela Angelini: dalla perdita della figlia Giada appena 16enne, nel 2022, la forza di reagire offrendo ad altri una speranza. "Lei attraverso il suo corpo - ricorda - ha salvato 7 persone, questa cosa di dolore si è trasformata in un gesto di vita enorme".

Nel video le voci di Lia Blatti, Presidente AIDO Alta Valmarecchia; la presidente AIDO Emilia-Romagna Alessandra Luppi; ed Emanuela Angelini, mamma di Giada Penserini.

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