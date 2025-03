Curcio a Rimini: il punto con sindaci e amministratori sulle opere di messa in sicurezza

Nel video le interviste

Sul tavolo la condivisione delle necessità dei territori, così da poter definire le modalità di prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi estremi di questi mesi. Il commissario straordinario, Fabrizio Curcio, e la sottosegretaria Manuela Rontini fanno tappa a Rimini, e nella sede della provincia incontrano gli amministratori locali. Presenti alla riunione la Prefetta Giuseppina Cassone e il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad.

"Questo territorio ripropone ovviamente situazioni che conoscevamo in senso generale e che si ritrovano anche negli altri incontri. Poi ci sono delle specificità che sono dovute al fatto che la parte riminese è stata un po' anche al margine dell'evento principale. Questo non significa che non ci sia tensione, anzi l'attenzione è massima anche qui, ma le problematiche sono abbastanza chiare: la parte delle infrastrutture, la parte stradale, quindi c'è una parte anche che riguarda i privati".



Impegnati circa 14 milioni in totale per gli interventi realizzati o in progettazione. Ma in generale, la richiesta è di maggiori risorse.

Annunciati anche interventi di snellimento burocratico anche sui rimborsi.

"Credo che sia anche corretto che i comuni chiedano risorse, io dico impegniamo le risorse che abbiamo. E sull'aumento della burocrazia? Ci stiamo lavorando, c'è un processo di rivisitazione sia di qualche ordinanza che del livello normativo principale in cui potremmo apprezzare questo tentativo di snellimento".



A seguire il sopralluogo a Montescudo-Monte Colombo, dove sono stati portati a termine lavori di ripristino e di messa in sicurezza di varie frane. Lavori in carico al Comune, finanziati con risorse dell’ordinanza 13/2023, per 650mila euro.

"C'è tutto un lavoro di monitoraggio che stiamo facendo, è utile andare anche nei territori per capire meglio al netto della lettura dei documenti, farlo insieme ai sindaci, è un lavoro di accompagnamento che insieme alla struttura commissariale stiamo facendo da prima del primo giorno dell'insediamento formale e ufficiale e con grande collaborazione penso in questa fase anche politica da parte di tutti i livelli istituzionali".