Cutro: arrestato il quarto scafista del naufragio

Arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro, un 28enne turco rintracciato in Austria. "Temendo la presenza delle forze dell'ordine sulla costa, gli scafisti hanno effettuato una brusca virata" che ha causato la tragedia: lo afferma il ministro Matteo Piantedosi. "Sostenere che i soccorsi siano stati impediti dal Governo costituisce una grave falsità", aggiunge il ministro dell'Interno. Oggi riunione preparatoria al Cdm convocato per domani in Calabria.

