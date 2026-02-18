SANITÀ TERRITORIALE Da 700 grammi alla vita: la favola di una bimba seguita dalla Terapia Intensiva Neonatale di Rimini L’assessore Kristian Gianfreda: "Sento il dovere e il piacere di ringraziare pubblicamente tutto il personale del reparto. Ogni giorno rendono possibile quello che può sembrare un piccolo miracolo, ma che è il frutto di grande professionalità"

Una nascita difficile, mesi di cure e poi il ritorno a casa: a Rimini la vicenda di una bimba nata prematura è diventata simbolo di speranza grazie alla Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Infermi. La piccola, venuta alla luce a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza, ha affrontato un lungo percorso di cure: supporto respiratorio, assistenza specialistica e monitoraggio costante da parte dell’équipe medica. Grazie al lavoro del reparto e alla vicinanza della famiglia, la neonata oggi è tornata a casa con un peso più che triplicato e uno sviluppo considerato nella norma.

A raccontare la vicenda l’assessore alla Sanità del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, che ha voluto ringraziare pubblicamente il personale sanitario per la professionalità e l’umanità dimostrate nella gestione di un caso così delicato.



"Le cattive notizie, quando si parla di sanità, spesso sembrano avere più spazio e più voce di quelle belle. Per questo è giusto, doveroso e profondamente sentito fermarsi a dare merito quando arrivano storie che raccontano competenza, umanità e speranza. La storia della piccola nata a soli cinque mesi e mezzo di gravidanza, con un peso di appena 700 grammi, è una di queste. Oggi quella bambina è stata dimessa con un peso più che triplicato, in allattamento esclusivo al seno, e ai controlli di follow up mostra uno sviluppo perfettamente nella norma. È una bellissima notizia per la sua famiglia, ma è anche una notizia che appartiene a tutta la nostra comunità, perché ci ricorda cosa significa avere sul territorio una struttura di eccellenza come la Terapia Intensiva Neonatale di Rimini: un reparto dove la cura del paziente non si misura solo in parametri clinici, ma anche nella capacità di tenere insieme una famiglia nei momenti più fragili.

Come assessore alla Sanità, sento il dovere e il piacere di ringraziare pubblicamente tutto il personale del reparto: medici, infermieri, ostetriche, operatori socio-sanitari, psicologhe, il primario e tutti coloro che, con competenza, dedizione e sensibilità, rendono possibile ogni giorno quello che può sembrare un piccolo miracolo, ma che è il frutto di professionalità, esperienza e straordinario lavoro di squadra”.



