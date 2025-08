TOUR ELETTORALE Da Ancona l'annuncio di Giorgia Meloni: "Allarghiamo la Zes a Marche e Umbria" In vista del voto di fine settembre la presidente del Consiglio offre opportunità per difendere Acquaroli

Tour elettorale nelle Marche per la presidente del Consiglio, che ha fatto un annuncio importante per la Regione, a poco meno di due mesi dal voto. Regionali che vai, campagna elettorale che trovi: per difendere il fortino di Fratelli d'Italia nelle Marche, unica Regione guidata dal partito di Giorgia Meloni, e che torna al voto a fine settembre, scende in campo direttamente la presidente del Consiglio, insieme ai vice, Tajani e Salvini, anche se quest'ultimo era in videocollegamento da Roma, per annunciare, tra l'altro, la firma di un progetto che con le Marche c'entra poco, il Ponte sullo Stretto, ma si sa, il chiodo fisso del ministro delle Infrastrutture è questo, dunque mercoledì mattina a Roma, ha annunciato, ci sarà l'approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori del Ponte di Messina. Anche la presidente ha fatto un annuncio importante per le Marche, seguito da un lungo, scrosciante applauso. Abbatteremo anche il divario tra costa adriatica e tirrenica, ha promesso la presidente, che insieme al presidente uscente, Francesco Acquaroli, che si ricandida, ha anche avviato i lavori del primo intervento di miglioramento del tracciato stradale dell'itinerario in provincia di Ascoli, che costituisce la “Pedemontana Sud delle Marche”.

Nel video l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

