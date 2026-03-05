EVENTI Da domani a domenica Caserta diventa "La città delle donne" Un festival dove convergeranno le eccellenze femminili

Da domani a domenica Caserta non è solo custode del passato, come testimonia la splendida Reggia, ma si fa culla di una nuova visione globale: nasce il Festival internazionale Caserta: La Città delle Donne, manifestazione organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presidente Giuseppe Menniti. L'eccellenza femminile arriverà nella città della Reggia, per dar forma a un racconto corale che attraversa i secoli. Il progetto si basa su una storia di 250 anni, perché pochi sanno che proprio qui a Caserta c'era un esperimento sociale e lavorativo mirato sulla parità uomo donna, ovviamente adattato all'epoca. Arrivò il codice di San Leucio, primo impianto giuridico al mondo nel quale viene sancita la parità di genere. Quindi saranno giorni di convegni, dibattiti, momenti di confronto e istituzionali, ma anche spettacoli diffusi per tutta la città.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: