Da domani i nuovi colori per le regioni. Vaccini, Figliuolo: "premere sugli over 60".

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da domani, lunedì 3 maggio. La Valle d'Aosta sarà rossa, mentre in arancione ci saranno Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ieri la conferenza stampa nella quale sono stati illustrati i dati: risale a 0,85 l'indice Rt nazionale di contagio e la decrescita della curva c'è ma è sempre lenta. Cala inoltre l'età media dei casi Covid a 42 anni e l'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che ormai la variante inglese è quella prevalente sul territorio nazionale: nell'ultima indagine è stata evidenziata nel 92% dei casi, la brasiliana è al 4,5%.

Sul fronte vaccinazioni il commissario per l'emergenza Figliuolo ha sottolineato che è necessario "premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero". Figliuolo ha anche anticipato l'idea di eseguire le vaccinazioni per i ragazzi nelle scuole, come si faceva una volta negli anni '70.

Ribadito, anche dal capo della Protezione Civile, che la priorità è quella di mantenere la quota dell'utilizzo del 90% di dosi a disposizione.

