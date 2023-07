CALDO Da domani la terza ondata di caldo, attese su tutta Italia temperature record

Da domani la terza ondata di caldo, attese su tutta Italia temperature record.

Conto alla rovescia per la terza e più intensa ondata di caldo dell'estate 2023, che da domani si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati e che martedì 18 potrebbero raggiungere punte di 48 gradi nelle zone interne della Sardegna. Previsti valori eccezionali anche sul resto d'Italia, con i 44 gradi di Foggia, Agrigento e Oristano, i 45 di Siracusa e i 39-40 di Firenze. Attese temperature superiori alle medie stagionali anche in molte città della Pianura Padana, come Bologna, Pavia, Padova, Mantova nelle regioni adriatiche. Si prevede che, con l'anticiclone africano, le temperature continueranno a salire fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord, mercoledì, si comincerà a perdere qualche grado. Ci sarà anche un aumento delle temperature minime con notti decisamente calde e afose.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: