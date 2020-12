Da domani tutta Italia sarà zona rossa fino al 27 dicembre

La Farnesina ha preparato l'ordinanza per dar modo gli italiani che si trovano in Gran Bretagna di rientrare in Italia. Prevede un tampone prima della partenza e uno all'arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta rientrati in Italia. Da domani l'intera penisola sarà zona rossa: spostamenti vietati se non in due persone, una volta al giorno, verso un'unica abitazione privata. Così fino al 27, poi sarà zona arancione dal 28 al 30 e poi di nuovo rossa dal 31 al 3 gennaio. Solo il 4 tornerà arancione, poi ancora rossa il 5 e 6. Tra il 25 e il 26 dicembre arriveranno in Italia i tir contenenti le celle frigorifere con le prime 9.750 fiale di vaccino a -75 gradi. Destinazione ospedale Spallanzani di Roma, che per l'occasione sarà adibito a hub centrale.