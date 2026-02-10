Da Gaza all'Emilia-Romagna: arrivati altri due pazienti oncologici

Nel cuore della sofferenza, l'Emilia-Romagna offre una luce di speranza. Due ospedali della Regione hanno accolto dalla Striscia di Gaza altri due pazienti palestinesi: una donna di 32 anni e un bambino di 11. Sono arrivati nella notte, viaggiando su voli di Stato. Scampati alla brutalità della guerra ora hanno la possibilità di ricevere cure salvavita. La giovane donna, con una neoplasia oculare, è ricoverata all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, mentre il piccolo, con patologie onco-ematologiche, è stato accolto all'Ospedale dei Bambini di Parma. Entrambi sono accompagnati dai loro familiari, che hanno trovato rifugio e supporto nella comunità regionale.

Dal 2024, l'Emilia-Romagna ha risposto alla guerra con azioni concrete, accogliendo 13 persone, di cui 12 minori, offrendo loro non solo cure ma anche un abbraccio di solidarietà. Sono stati inoltre offerti sostegno e alloggio a 42 familiari. L’operazione rientra nella missione MedEvac (Medical Evacuation) realizzata nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile.

“Abbiamo fin da subito sentito il dovere di fare la nostra parte, per aiutare chi da quel territorio duramente segnato dalle atrocità della guerra, necessita di cure complesse - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi. Un gesto che va oltre la medicina: nel dolore, nessuno va lasciato solo.







