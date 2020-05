RIMINI Dà in escandescenza in un bar: la Polizia lo arresta per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale

Era entrato al bar e dopo aver consumato diverse bevande alcoliche e comprato 'gratta e vinci', aveva cominciato a dare in escandescenze rifiutandosi di pagare. Alla richiesta del titolare, aveva estratto banconote da 50 e 20 euro, bruciandole e cercato di aggredire il proprietario del bar, che ha chiamato la Polizia. E' successo domenica alle 10, in un esercizio di via Rimembranze, di Rimini, dove gli agenti, non senza difficoltà, per le minacce e aggressioni nei loro confronti, hanno arrestato il 36 enne pregiudicato albanese, che si era rifiutato più volte di consegnare documenti e rilasciare le generalità. Identità emersa poi una volta accompagnato in ufficio. Questa mattina la convalida dell'arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.



