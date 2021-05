EMERGENZA SANITARIA Da lunedì tutta Italia in zona gialla: meno di diecimila i ricoveri ordinari per Covid negli ospedali Dal vertice dei G20 sulla Salute l'impegno a fronteggiare la pandemia presente e quelle future con azioni sinergiche. Gli scienziati: "SarsCoV2 diventerà endemica"

A Roma il vertice dei G20 sulla Salute, col presidente del Consiglio Mario Draghi a fare gli onori di casa. Sedici principi destinati a cambiare l'approccio dei grandi del mondo nella lotta alla pandemia, che sarà improntata alla sinergia. “Ci impegneremo tutti – è l'impegno della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, affiancata da Mario Draghi – a investire nella salute”. “E' il momento di unirsi per sconfiggere la pandemia e prevenirne di nuove – sono le parole del premier britannico Boris Johnson – dobbiamo istituire una difesa collettiva contro le future minacce sanitarie”. Gli obiettivi contenuti nella Dichiarazione finale servono a “migliorare la preparazione nella risposta e nella prevenzione”. I 26 scienziati nel loro rapporto reso noto proprio al Global Health Summit hanno riferito che la probabile traiettoria per il SarsCoV2 è diventare endemica, con focolai stagionali per la diminuzione dell'immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini o all'emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche, hanno concluso, sono possibili, soprattutto nei Paesi con bassa copertura vaccinale. E secondo l'Oms il numero di morti direttamente o indirettamente per il Covid sono almeno il doppio o il triplo di quelli noti, ossia 3 milioni 400mila.

E mentre il ministro della Salute firma l'ordinanza che da lunedì porta l'intera Italia in zona gialla, l'incremento sui casi totali si mantiene stabile (5.218, su 269.744 tamponi). Negli ospedali i ricoveri ordinari sono meno di 10mila in totale (9.925, -458; 1.469 terapie intensive, -75). Purtroppo solo il numero delle vittime torna ad aumentare, 218, anche per un ricalcolo dei morti in Campania, per un totale che ormai supera i 125mila (125.028). Continua il trend positivo dell'Emilia Romagna, l'incidenza dei nuovi positivi è dell'1,8% sui tamponi effettuati; il totale dei ricoverati in Regione non supera quota mille, e il calo continua (127 terapie intensive, -10; 851 altri reparti Covid, -36), 7 le vittime, tutte nella sola provincia di Bologna. 27 i casi in più a Rimini (9 sintomatici).

