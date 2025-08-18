#MEETING2025

Da Mario Draghi a Giorgia Meloni, cosa propone il 46esimo Meeting di Rimini

Si inizia con la testimonianza di due madri, una palestinese e una israeliana, che hanno perso i figli nel conflitto

Venerdì inizia il Meeting per l'Amicizia fra i popoli, all'insegna dei grandi nomi della politica e della cultura, siamo andati a trovare i volontari che stanno preparando i padiglioni.

Nel video le interviste a Eugenio Andreatta, responsabile Ufficio Stampa Meeting, e ai volontari

