LAVORO Da marzo entrerà in vigore l'Assegno Unico e Universale. L'allarme del Csir: "I lavoratori frontalieri saranno esclusi"

Non ci saranno più le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni familiari, ma verranno sostituiti dall'Assegno Unico e Universale. Per usufruire di quest'ultimo l'Inps ha precisato che sarà necessario possedere cittadinanza, residenza e soggiorno in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Requisiti che i frontalieri non riescono però sempre a soddisfare. Una problematica che dal primo marzo interesserà non solo i quasi 6500 lavoratori italiani a San Marino, ma anche quelli in Svizzera – quasi 28mila – e gli altri 10mila frontalieri che dalla penisola attraversano il confine verso Francia, Austria e Slovenia. Da qui l'allarme lanciato dal Csir, il Consiglio Sindacale Interregionale, secondo cui potrebbe aprirsi un'ulteriore frattura dei diritti sociali per una categoria di lavoratori che da anni aspetta di vedere risolte anche una serie di altri problemi legati alla fiscalità, alla sicurezza sociale e alla legislazione del lavoro.

"Sul tavolo una serie di problemi annosi non ancora risolti - spiega Alessandra Gori, presidente del Csir -, come il riconoscimento dei permessi legge 104, sia per i lavoratori italiani a San Marino sia per i lavoratori sammarinesi che lavorano in Italia. C'è poi un tema più generale da ridefinire, sul quale avremo un incontro con il Segretario Lonfernini. Come Csir gli abbiamo di tornare a parlare della costituzione dell'Osservatorio del lavoro frontaliero, che ci permetterebbe di lavorare in anticipo nell'ambito di stabilizzazione dei lavoratori e di risoluzione delle problematiche. Oltre ad andare a ridisegnare i contorni dei diritti e delle tutele dei lavoratori di entrambi gli Stati". Sull'assegno unico ad oggi l’Inps non ha chiarito se vi sarà un'integrazione alla norma tale da consentire il beneficio ai frontalieri. Il Csir si è così attivato per ottenere dei chiarimenti il prima possibile.

Nel video l'intervista ad Alessandra Gori, presidente del Csir

