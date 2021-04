Da mercoledì ripartono le scuole in Emilia Romagna, dai nidi alla prima media

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Da domani ripartono le scuole fino alla prima media in Emilia Romagna, la Regione promette maggiori controlli preventivi. Da lunedì 12 aprile via alle vaccinazioni a domicilio di persone fragili e loro caregiver, familiari o assistenti. Lo ha detto l'assessore per la Salute, Raffaele Donini, aggiungendo che purtroppo ci sono pochi vaccini, ma che la Regione è pronta a mettere in campo la migliore organizzazione possibile. Domani ripartono le scuole, per oltre 330mila alunni. “Per noi resta una priorità”, ha detto il presidente Bonaccini, reduce da un fine settimana movimentato, gli è stato recapitato a casa un pacco con su scritto “Frode Covid”: dentro trovate cartacce e pannolini sporchi. Due i denunciati, rintracciati anche perché avevano postato un video sui social network.









Sono meno di 800 (791) i nuovi positivi in Emilia Romagna, ma a Pasquetta i tamponi sono stati esigui (13.003). Un solo paziente in più in terapia intensiva (367 totali), 58 in più negli altri reparti Covid (3.206 totali). 38 le vittime, nessuna a Rimini, dove i casi in più sono 22 (6 sintomatici). “Da oggi la nostra Regione torna arancione – ha commentato su Facebook il presidente delle Marche Francesco Acquaroli – ma raccomandiamo massima cautela, poiché lo scorso novembre – spiega – le terapie intensive erano quasi vuote, e con la seconda ondata abbiamo ricoverato fino a 70 persone. Ora in terapia intensiva ne abbiamo 140, dobbiamo assolutamente scongiurare una nuova ondata”, conclude. I numeri in Regione al momento sono contenuti, 66 i positivi rilevati, a fronte di un basso numero di tamponi, 844. 10 i casi in provincia di Pesaro Urbino.