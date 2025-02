POLITICA ITALIA Da Mosca nuovo attacco al presidente Mattarella "Le sue parole non rimarranno senza conseguenze". Il Quirinale non commenta

Mosca attacca ancora il presidente della Repubblica, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le parole di Sergio Mattarella all'università di Marsiglia non saranno lasciate “senza conseguenze”. Il capo dello Stato aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per il suo attacco all'Ucraina, e la Russia aveva parlato di “invenzioni blasfeme”. Dal Quirinale “nessun commento” sulle nuove dichiarazioni della portavoce contro il presidente della Repubblica, che nel frattempo riceve sostegno bipartisan da tutto il mondo politico.

Un gruppo di hacker filorussi ha lanciato in mattinata una nuova serie di attacchi contro i siti web di soggetti italiani, afferenti ai settori trasporti, come gli aeroporti di Linate e Malpensa, e finanziari come Intesa San Paolo.

Torna a parlare anche Marina Berlusconi, in una lunga intervista al Foglio, la primogenita di Silvio, che ha sempre negato di volersi impegnare in politica, rilascia però dichiarazioni in tal senso, parlando della destra in Europa: “Ce ne sono di tanti tipi – dice – quella italiana, tutti dovrebbero dargliene atto, credo riesca a mantenere una posizione di equilibrio e piena adesione ai valori democratici. Il ruolo di Giorgia Meloni è decisamente complesso: sono convinta – conclude – che meriti stima e rispetto per quello che sta facendo. Non può esserci sovranità nella solitudine – aggiunge poi – penso alla difesa comune, alla politica estera comune, al debito comune, al mercato unico dei capitali: tutti casi in cui l'unione fa la forza”.

Rinviato infine il consiglio dei ministri inizialmente previsto per il pomeriggio, la presidente Meloni è a Parigi per il vertice sull'Ucraina: la nuova riunione è stata fissata per mercoledì.

