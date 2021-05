Da oggi tutta Italia in zona gialla: 10 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale

Da oggi tutta Italia in zona gialla: il 17% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Anche la Valle d'Aosta diventa gialla, tutta la penisola dunque è nella fascia di rischio moderato, e sono tante le Regioni che aspirano, al prossimo monitoraggio, a entrare in zona bianca, cioè senza coprifuoco e col solo obbligo di mascherine. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a tal proposito auspica di eliminare anche queste da metà o fine luglio, mentre il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, Vaia, chiede che il sistema sanitario si organizzi in modo da consentire le vaccinazioni anche ai cittadini in vacanza, tramite accordi tra Regioni e scambi di anagrafe regionali.

Intanto sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno completato il proprio ciclo vaccinale, il 17,20% della popolazione, e quasi 31 milioni hanno ricevuto almeno una dose. Secondo uno studio, i vaccini Pfizer e AstraZeneca sono efficaci contro la variante indiana dopo due dosi. Nel Paese asiatico sono oltre 300mila i decessi da Covid-19 da inizio pandemia: col suo miliardo 350milioni di abitanti ha riportato altri 50mila morti in meno di due settimane. Terzo al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti, con quasi 600mila vittime, e Brasile, 450mila.