Da Riccione arriva il "bagnino a domicilio"

L'idea è nata nello stabilimento balneare 54 di Riccione. “In queste ultime settimane – ci racconta il proprietario Gilberto Fuzzi – abbiamo notato tantissime visualizzazioni nelle nostre web cam e molti turisti che frequentano il nostro bagno ogni anno ci stanno scrivendo per avere aggiornamenti”.

Da qui è nata l'idea di pianificare un appuntamento fisso, a partire da questo sabato, sulla piattaforma web di zoom, per portare il nostro mare a chi non potrà raggiungerci quest'estate. “Siamo al lavoro per la riapertura – aggiunge Gilberto Fuzzi – dal 25 maggio daremo il via alla stagione”.

Nel servizio l'intervista a Gilberto Fuzzi (Bagno 54 Riccione)