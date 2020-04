ESTATE 2020 Da Riccione un video al Presidente Conte per chiedere la ripartenza delle attività turistiche

Da Riccione un video al Presidente Conte per chiedere la ripartenza delle attività turistiche.

Nonostante la chiusura, ancora prorogata di spiagge e locali, Riccione pensa alla riapertura in occasione della stagione estiva. "Make it happen" ("Fai in modo che succeda") è lo slogan del nuovo video pubblicato sui canali social della città, che è stato inviato al Presidente Giuseppe Conte. “Il comparto turistico ha bisogno di attenzione", hanno commentato il Sindaco Renata Tosi e l'Assessore e Stefano Caldari in conferenza stampa, chiedendo un incontro in tempi celeri al Presidente del Consiglio". “Riccione - recita il video - accetta tutte le sfide anche quelle impossibili e lavora senza sosta all’estate 2020".

“Ci incontreremo in sicurezza, con il sole negli occhi e il ritmo nelle vene, dice il nostro video - ha dichiarato il primo cittadino - E proprio al presidente Conte chiediamo un incontro perché nella sua comunicazione al Paese ieri sera è proprio di noi, del comparto turistico, ossia il 20% del Pil italiano, che si è dimenticato”. Da Tosi la richiesta di prendere in considerazione, ancora di più, le esigenze di "un comparto economico strategico per un Paese fatto di coste e di spiagge" di cui Riccione è rappresentante.

"Presidente dobbiamo incontrarci, - ha aggiunto - magari non proprio col sole negli occhi e il ritmo nelle vene, come dice il video che le abbiamo inviato, ma con carta e penna per fare i conti sul comparto e agire alla svelta!”.

Il video



