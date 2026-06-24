Da Rimini espulsi quattro clandestini in dieci giorni

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha intensificato nel mese di giugno l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, con espulsioni, accompagnamenti coattivi alla frontiera e arresti per documenti falsi. Il 9 giugno è stato espulso un cittadino georgiano di 39 anni, arrestato dalla Polizia di Frontiera per possesso di documentazione contraffatta. Il 13 giugno è toccato a un cittadino albanese presente in Italia da circa sette anni, sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Rimini Porto e gravato da numerosi precedenti per furto, minaccia, rapina aggravata e spaccio di stupefacenti.

Il 15 giugno un cittadino senegalese è stato accompagnato alla frontiera con scorta internazionale — personale della Questura di Rimini e della Polaria di Bologna — a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. L'ultimo caso, il 18 giugno, ha visto protagonista una giovane agente dell'Ufficio Immigrazione: presentatosi allo sportello per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un cittadino guineano ha esibito un passaporto risultato falso, prontamente individuato dall'agente e confermato dal personale specializzato della Polizia di Frontiera dell'aeroporto. L'uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi.







