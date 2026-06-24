RIMINI Da Rimini espulsi quattro clandestini in dieci giorni L'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha intensificato l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Tra gli espulsi un cittadino albanese con numerosi precedenti

Da Rimini espulsi quattro clandestini in dieci giorni.

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha intensificato nel mese di giugno l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, con espulsioni, accompagnamenti coattivi alla frontiera e arresti per documenti falsi. Il 9 giugno è stato espulso un cittadino georgiano di 39 anni, arrestato dalla Polizia di Frontiera per possesso di documentazione contraffatta. Il 13 giugno è toccato a un cittadino albanese presente in Italia da circa sette anni, sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Rimini Porto e gravato da numerosi precedenti per furto, minaccia, rapina aggravata e spaccio di stupefacenti.

Il 15 giugno un cittadino senegalese è stato accompagnato alla frontiera con scorta internazionale — personale della Questura di Rimini e della Polaria di Bologna — a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. L'ultimo caso, il 18 giugno, ha visto protagonista una giovane agente dell'Ufficio Immigrazione: presentatosi allo sportello per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un cittadino guineano ha esibito un passaporto risultato falso, prontamente individuato dall'agente e confermato dal personale specializzato della Polizia di Frontiera dell'aeroporto. L'uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi.

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