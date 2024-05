TRENITALIA Da Roma a Riccione in 4 ore. Da giugno il collegamento diretto

Da Roma a Riccione in 4 ore. Da giugno il collegamento diretto.

Dal 9 giugno raggiungere Riccione da Roma sarà più facile e veloce. A partire dal mese prossimo Trenitalia attiverà il collegamento diretto da Roma a Riccione due volte alla settimana, il sabato e la domenica, a bordo di due Frecciargento. Il servizio rientra nel progetto “Trenitalia Summer Experience” che attiverà collegamenti nuovi per le vacanze estive, tra cui la tratta costiero-romagnola con il diretto Roma-Ravenna e la fermata a Riccione.

I Frecciargento partiranno da Roma Termini il sabato mattina alle ore 10,05 e arriveranno a Riccione alle 14,20 mentre la domenica l’orario di partenza sarà alle ore 6,52 con arrivo alle 11,17. Il ritorno da Riccione è previsto per le ore 17,55 sia il sabato che la domenica con arrivo a Roma alle 22.

In sole quattro ore di viaggio i turisti e i visitatori potranno arrivare comodamente nel cuore della città, a pochi passi dal mare e dalle principali attrazioni, sia per trascorrere le vacanze di più giorni sia per passare anche una sola giornata “sotto il sole di Riccione”. “I nuovi collegamenti diretti con Roma ampliano l’offerta turistica della nostra città e, insieme al progetto ‘Riccione in treno’, rispondono all’idea di turismo sostenibile che condividiamo con gli operatori e i cittadini - osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Per la nostra città si tratta di un grande risultato, atteso da anni, e siamo certi che produrrà grandi risultati in termini di afflusso turistico non solo dalla capitale ma dall’intera regione Lazio e dalle regioni Umbria e Marche, un bacino già solido ma dal potenziale molto interessante”. Il treno si ferma infatti a Terni, Spoleto, Foligno e Fabriano.

I nuovi collegamenti con Roma si aggiungono alle proposte di “Riccione in treno”, promosso da Federalberghi Riccione in collaborazione con Trenitalia e il Comune di Riccione, che incentiva l’uso del treno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: