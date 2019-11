Da sabato 30 novembre torna “C’Entro Facile”

Per le festività natalizie e di fine anno torna C’Entro Facile, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Rimini per facilitare l’accesso al centro storico della città collegando gratuitamente, con l’ormai classico trenino, il centro alle aree parcheggio. Sabato 30 novembre sarà la prima giornata del servizio, che si ripeterà per tutto il fine settimana della festività dell’8 dicembre, per poi diventare quotidiana dal 24 dicembre fino al 6 gennaio.

Il doppio servizio navetta gratuito collegherà i Parcheggi di Via Marzabotto con il Centro Storico (Arco d'Augusto e Piazze Malatesta e Tre Martiri) con corse ogni 30 minuti; doppio servizio navetta gratuito che collegherà il Parcheggio Settebello con il Centro Storico (Arco d’Augusto e piazze Tre Martiri e Gramsci all’angolo tra via Castelfidardo e via Michele Rosa) “Zona area Via Marzabotto” con corse ogni 20 minuti.

"Con C'Entro Facile - commenta Jamil Sadegholvaad, assessore alle attività produttive del Comune di Rimini - si favorisce l'accessibilità nel centro storico tramite il servizio navetta con molti vantaggi; sostenere le attività commerciali, rispettare l'ambiente grazie al decongestionamento del traffico e migliorare la qualità di vita delle famiglie e una migliore fruizione del centro nei giorni di festa"