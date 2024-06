5.000 KM Da Santa Giustina al Marocco in bici: la sfida del riminese Stefano Pagliarani Partito ad aprile ha percorso oltre 5.000 km in 50 giorni. Un viaggio lungo e difficile, ma il ciclista non è nuovo a sfide del genere.

Amici, parenti ma anche semplici conoscenti e gente di passaggio: in tanti hanno accolto Stefano Pagliarani di ritorno dal suo viaggio in Marocco. Partito ad aprile da Santa Giustina in bici ha percorso oltre 5.000 km in 50 giorni. Un'impresa nata per passione, ma anche come sfida personale.

"Imprese come questa nascono secondo l'ispirazione che mi viene - racconta Stefano Pagliarani - era già diverso tempo che pensavo di andare in Marocco perché mi piaceva l'idea di andare nel continente africano. C'è una motivazione vera e profonda per cui sono andato li che è difficile da spiegare. Voglio toccare i punti cardinali del nostro continente".

Un viaggio lungo e difficile, ma il ciclista non è nuovo a sfide del genere: "Il primo viaggio di questo tipo l'ho fatto in Sicilia - spiega - toccando il punto più a sud d'Europa, Capo Passero. La prima meta all'estero è stata la Turchia, ad Istanbul, passando nel ritorno per la Grecia, perché mi piace vedere posti nuovi e conoscere le persone". Ora il pensiero è alla prossima meta, anche se Pagliarani non nasconde le difficoltà dietro avventure di questo tipo.

Nel servizio l'intervista a Stefano Pagliarani

