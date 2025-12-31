RISPOSTA CONCRETA Da struttura abbandonata a ricovero invernale: una colonia offerta ai clochard L’imprenditore Gianni Ottoboni pronto a cedere in comodato gratuito l’immobile sulla spiaggia di Bellaria

Da struttura abbandonata a ricovero invernale: una colonia offerta ai clochard.

Un grande hotel affacciato sulla Fiera di Rimini pronto a passare sotto l’insegna Sheraton, uno studentato in arrivo a Bellariva e, ora, una scelta che esce dai binari tradizionali dell’immobiliare. Gianni Ottoboni, imprenditore riminese di lungo corso, ha deciso di mettere a disposizione della collettività una colonia marina di sua proprietà a Bellaria-Igea Marina, proponendone l’uso gratuito come ricovero invernale per i senzatetto.

La struttura è la colonia San Giuseppe, uno dei tanti edifici che nei mesi freddi restano chiusi e spesso diventano rifugio improvvisato per clochard e sbandati, con conseguenti danni e rischi. "Ogni inverno è la stessa storia – ha spiegato Ottoboni –: ingressi forzati, sporcizia, fiamme libere accese per scaldarsi. Così ho deciso di cambiare approccio e andare alla radice del problema". Da qui la proposta di un comodato d’uso gratuito a favore di un ente caritativo, con l’obiettivo di creare fino a 100 posti letto, almeno fino ad aprile.

La vicenda, raccontata nei giorni scorsi dal Corriere Romagna, ha trovato subito l’interesse della Caritas. "Avere un’intera colonia a disposizione sarebbe una boccata d’ossigeno incredibile" sottolinea Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana, ricordando come a Rimini almeno 300 persone ogni notte dormano ancora all’aperto nonostante gli sforzi dell’associazionismo e del Comune. Anche il vescovo Nicolò Anselmi ha manifestato attenzione per l’iniziativa, e un incontro tra le parti è previsto all’inizio del 2026 per definire nel dettaglio sicurezza, gestione e capienza.

L’emergenza freddo è già iniziata e la disponibilità di nuovi spazi è cruciale. "Se l’accordo andrà in porto – conclude Galasso – quei cento letti potranno fare la differenza". In attesa delle firme, sulla spiaggia di Bellaria c’è una colonia chiusa che potrebbe diventare, per molti, un riparo vitale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: