COVID-19 Dad e disabilità, il presidente Draghi: "In pandemia uno studente disabile su quattro non ha seguito" L'Istituto superiore di sanità sul vaccino alle donne in gravidanza: "Terzo richiamo ok nel secondo e terzo trimestre"

L'Istituto superiore di Sanità raccomanda una dose di vaccino a mRNA come terzo richiamo di un ciclo vaccinale primario alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario. Non c'è neanche necessità di interrompere l'allattamento, continua l'Iss. E per quanto riguarda le scuole, non si parla di anticipare le vacanze natalizie. Di scuole ha parlato anche il presidente del Consiglio Draghi, intervenuto alla conferenza nazionale sulle disabilità, per dire che la pandemia ha acuito le debolezze del sistema di sostegno per i non autosufficienti.

E' di meno di 13mila l'incremento odierno (12.712), a causa del minor numero di tamponi del fine settimana, che infatti fa schizzare l'indice di positività al 4%: in Emilia-Romagna è addirittura all'8,9% per lo stesso motivo. In Italia comunque aumentano di 254 i ricoveri ordinari (+27 le terapie intensive) e di 98 i decessi. 1.828 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, con 9 decessi e 58 ricoveri in più. A Rimini 213 nuovi casi (156 sintomatici).

Nel Regno Unito arriva la prima vittima della variante Omicron: circa il 40% dei nuovi contagi Covid registrati a Londra è causato dalla variante sudafricana, il ministero della Salute è preoccupato dall'aumento esponenziale dei casi, che tendono a raddoppiare nel giro di due o tre giorni.

Nel video l'intervento di Mario Draghi, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: