BAGNO DI ROMAGNA Daino si improvvisa portiere, ma resta impigliato nella rete, salvato dai Vvf

I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti lunedì per soccorrere un daino intrappolato. Erano circa le 08.30 in Via Campo Sportivo quando sono stati allertati dagli addetti che avevano notato un daino che si era impigliato nella rete del campo da calcio cittadino. Supportati dalla polizia provinciale che ha sedato l'animale, i soccorritori hanno tagliato la rete che ne avvolgeva il palco ed il muso e lo hanno consegnato all'addetto del recupero fauna selvatica per la liberazione in ambiente.

