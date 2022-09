Dal 1 ottobre tornano le misure antismog: centri vietati ad auto inquinanti; riscaldamento a 19° Coriano: Ass. PAzzaglia "Vogliamo procedere verso un cambiamento che coinvolge abitudini e comportamenti ma anche la consapevolezza e responsabilità di tutti"

Dal 1 ottobre tornano le misure per contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria.Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti queste sono le disposizioni: blocco della circolazione per i veicoli privati Euro 0, Euro 1, Euro 2, nei centri abitati dal lunedi al venerdi dalle 08.30 alle 18.30. Dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 Il divieto di circolazione riguarderà anche i veicoli diesel Euro 3 Sono esentati i possessori di un solo veicolo, per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro, muniti di autocertificazione.

Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti (car-pooling) Inoltre sono esclusi dal divieto veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale.

Per il comune di Coriano: il divieto di circolazione per questi veicoli riguarderà l’area dei centri abitati di Coriano e delle frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, Passano, Puglie e Colombarina.

Dal 1 ottobre al 30 aprile divieto di utilizzo per il riscaldamento domestico di camini aperti, caminetti e stufe a legna di classe fino a 2 stelle comprese. Per tutto l'anno Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1. Obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo; Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe).

In tutto il territorio comunale la temperatura degli ambienti riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi. 19 °C nelle case, uffici, chiese, negozi, attività commerciali, ricreative e associative , sportive 17°C nelle attività industriali o artigianali Sono esclusi dalle limitazioni case di cura e assimilabili ed edifici adibiti ad attività scolastiche.

